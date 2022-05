Ultime Notizie Serie A: la Roma fa la storia, Chivu esalta i giallorossi, Ibra rinnova a gettone (Di giovedì 26 maggio 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 9.45 – «Che lavoro di Mou!» – L’ex giallorosso Chivu esalta l’impresa della squadra: «Rabbia, cattiveria e voglia di vincere, è la mano dell’allenatore». Le parole 9.00 – Ibra decide in dieci giorni – Finirà sotto i ferri, poi la decisione sul rinnovo: è attesa in dieci giorni, possibile una firma su un contratto a gettone. La notizia 8.30 – La Roma scrive la storia – La prima edizione della Conference League è giallorossa, il calcio italiano torna a gioire in Europa grazie a José Mourinho. L’editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 9.45 – «Che lavoro di Mou!» – L’ex giallorossol’impresa della squadra: «Rabbia, cattiveria e voglia di vincere, è la mano dell’allenatore». Le parole 9.00 –decide in dieci giorni – Finirà sotto i ferri, poi la decisione sul rinnovo: è attesa in dieci giorni, possibile una firma su un contratto a. La notizia 8.30 – Lascrive la– La prima edizione della Conference League è giallorossa, il calcio italiano torna a gioire in Europa grazie a José Mourinho. L’editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Agenzia_Ansa : Tra due giorni sarebbero andati tutti in vacanza, sono invece finiti all'obitorio: 19 bambini e due delle loro maes… - SkyTG24 : Notte di fuoco a Stromboli, fiamme alimentate dal vento di scirocco - Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - corgiallorosso : Lacrime da Special One, #Mou: «Resto, ma parliamo» - News24_it : Covid, le news di oggi: in calo ricoveri e terapie intensive, ma altri 114 morti. Tasso di positività al 10,2% -… -