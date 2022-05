Travolto da un treno dopo esser caduto sui binari perché ubriaco: il finale è incredibile (Di giovedì 26 maggio 2022) L'uomo ha evidenti difficoltà a reggersi in piedi. Tenta di attraversare un passaggio ferroviario ma cade per ben due volte. Una donna lo guarda, senza intervenire, e pochi dopo l'uomo viene Travolto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) L'uomo ha evidenti difficoltà a reggersi in piedi. Tenta di attraversare un passaggio ferroviario ma cade per ben due volte. Una donna lo guarda, senza intervenire, e pochil'uomo viene...

Advertising

TeleOccidente : Balestrate, uomo travolto da un treno: è gravemente ferito - - blogsicilia : #notizie #sicilia Uomo travolto dal treno a Balestrate, trasportato in elisoccorso a Palermo -… - MassimoChiaram7 : RT @TuttoSuRoma: Travolto ed ucciso da un treno in corsa, tragedia lungo la linea #Roma-Frosinone - TuttoSuRoma : Travolto ed ucciso da un treno in corsa, tragedia lungo la linea #Roma-Frosinone - infoitinterno : Travolto ed ucciso da un treno in corsa, tragedia lungo la linea Roma-Frosinone -