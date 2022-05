Senato, Casellati riceve il presidente dell'Algeria Abdelmadjid Tebboune (Di giovedì 26 maggio 2022) Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha ricevuto in Senato il presidente della Repubblica di Algeria, Abdelmadjid Tebboune, in visita di Stato in Italia. Al centro del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) Ildel, Maria Elisabetta Alberti, ha ricevuto inila Repubblica di, in visita di Stato in Italia. Al centro del ...

