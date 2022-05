Dalle rapine ai pestaggi con armi: Torino sconvolta dalla baby gang (Di giovedì 26 maggio 2022) Quattro ragazzi tra i 15 e i 17 anni sono stati arrestati dai carabinieri. Aggredivano e derubavano le vittime minacciandole con armi da taglio Leggi su ilgiornale (Di giovedì 26 maggio 2022) Quattro ragazzi tra i 15 e i 17 anni sono stati arrestati dai carabinieri. Aggredivano e derubavano le vittime minacciandole conda taglio

Advertising

BaiettiFranco : Ecco cosa pensano i migranti che gli scafisti di stato scaricano in Italia.IMMIGRATI: “SE L’ITALIA NON CI DÀ I SOLD… - assurdistan : @luminolo Dalle banche. Rapine. - QuattroLuglio83 : @Djnc78 La faccia da culo che li contraddistingue non ha eguali, rimessi in corsa in modo vergognoso dalle due rapine a Torino e parlano. - romalifenews : Le vittime, seppur sotto choc, non sono rimaste ferite dalle aggressioni #Roma #20maggio #Rolex -