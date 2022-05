Concessioni balneari: sciolti tutti i nodi, c’è l’accordo. Cosa prevede il testo (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma – Accordo sulle Concessioni balneari. Sul tema dell’articolo 2 del ddl Concorrenza relativo alle Concessioni, secondo le ultime news, la maggioranza di governo avrebbe trovato un accordo. L’intesa sarebbe arrivata dopo l’incontro di questa mattina tra le forze di maggioranza, puntando a sciogliere definitivamente i nodi, ad esempio sul tema dei rimborsi, con i decreti legislativi. Il testo lunedì sarà dunque in Aula, dopo il via libera di oggi atteso in commissione industria. Secondo la bozza dell’accordo, continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 le Concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive. “Se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma – Accordo sulle. Sul tema dell’articolo 2 del ddl Concorrenza relativo alle, secondo le ultime news, la maggioranza di governo avrebbe trovato un accordo. L’intesa sarebbe arrivata dopo l’incontro di questa mattina tra le forze di maggioranza, puntando a sciogliere definitivamente i, ad esempio sul tema dei rimborsi, con i decreti legislativi. Illunedì sarà dunque in Aula, dopo il via libera di oggi atteso in commissione industria. Secondo la bozza del, continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 ledemaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive. “Se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe ...

