Casini: “Vittoria Roma serve da spunto alle altre squadre italiane” (Di giovedì 26 maggio 2022) La Vittoria della Roma in Conference League è una “bellissima notizia. Sorrido perché per molta gente è una coppa che non conta nulla, ma a maggior ragione era importante vincerla. Servirà da spunto alle altre squadre italiane per provare a vincere di più in Europa”. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini commentando, a margine di un evento a Villa Borghese, il trionfo della Roma in Conference League. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) Ladellain Conference League è una “bellissima notizia. Sorrido perché per molta gente è una coppa che non conta nulla, ma a maggior ragione era importante vincerla. Servirà daper provare a vincere di più in Europa”. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Serie A Lorenzocommentando, a margine di un evento a Villa Borghese, il trionfo dellain Conference League. SportFace.

