Cadavere nel Tevere | ripescato il corpo | scoperto di chi si tratta

Leggi su tvzap

(Di giovedì 26 maggio 2022) Ildi un uomo è statodalquesta mattina. Ilè stato ritrovato dai Vigili del fuoco che stavano perlustrando la zona. Ilgalleggiava e a quel punto è arrivata la fluviale per recuperare la salma, che è stata poi adagiata sulla banchina e coperta con un telo. In seguito è stato riconosciuto il: ecco di chi si. (Continua dopo la foto…)nelQuesta mattina, a Ponte Sisto, undi un uomo è statodal. Ilè stato ritrovato dai Vigili del fuoco, che si trovavano lì per perlustrare la zona. Ilgalleggiava sull’acqua del fiume. La ...