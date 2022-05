Beautiful anticipazioni: Flo e Wyatt pronti alle nozze, filerà tutto liscio? (Di giovedì 26 maggio 2022) Flo davvero non si aspettava la notizia che le sue zie le hanno dato. La ragazza sta vivendo un momento di grande felicità. Sa bene di aver commesso degli errori ma sa anche che ha fatto tanto per dimostrare di essere una brava persona e adesso sta raccogliendo i frutti. Che cosa succederà nella puntata di Beautiful del 27 maggio 2022? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani della soap americana di Canale 5 che ci aspetta come sempre alle 13,40. Prima di passare alle anticipazioni, facciamo il punto della situazione. Brooke (Katherine Kelly Lang) ha spiegato a Ridge (Thorsten Kaye) le proprie motivazioni riguardo all’accoglienza nei confronti di Flo (Katrina Bowden), nonostante Hope (Annika Noelle) potrà non esserne entusiasta quando ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 26 maggio 2022) Flo davvero non si aspettava la notizia che le sue zie le hanno dato. La ragazza sta vivendo un momento di grande felicità. Sa bene di aver commesso degli errori ma sa anche che ha fatto tanto per dimostrare di essere una brava persona e adesso sta raccogliendo i frutti. Che cosa succederà nella puntata didel 27 maggio 2022? Lo scopriamo con le ultime news e leche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani della soap americana di Canale 5 che ci aspetta come sempre13,40. Prima di passare, facciamo il punto della situazione. Brooke (Katherine Kelly Lang) ha spiegato a Ridge (Thorsten Kaye) le proprie motivazioni riguardo all’accoglienza nei confronti di Flo (Katrina Bowden), nonostante Hope (Annika Noelle) potrà non esserne entusiasta quando ...

