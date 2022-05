AEW | Wardlow supera anche l’ultimo ostacolo | che pasticcio tra MJF e Shawn Spears

(Di giovedì 26 maggio 2022) A 4 giorni da Double or Nothing,era chiamato all’ultima prova prima di poter mettere le mani addosso ad MJF nell’attesissimo PPV. Dopo gli innumerevoli match, gli avversari misteriosi, le frustate etc, tra il colosso e il match in PPV rimaneva solamente, una sfida resa ancora più dura dalla stipulazione, un match nella gabbia inviso ache non vantava un record positivo in questo tipo di match, e soprattutto dalla presenza di MJF come arbitro speciale. Inarrestabile! Perdoveva essere una passeggiata, l’incontro è iniziato con un pestaggio 2vs1 conprivo di difese essendoammanettato. Rotte le manette è cominciata l’offensiva del colosso, bloccata però da MJF che si è rifiutato di ...

Ciliegina sulla torta il turn face di, accolto dal tripudio del pubblico .Women's Championship : Britt Baker (C) batte Thunder Rosa Match abbastanza piatto, purtroppo rovinato dal ...A scontrarsi saranno, Hobbs, Ricky Starks, Orange Cassidy, il neo arrivato Keith Lee e Christian Cage. Il vincitore riceverà l'opportunità di sfidare il TNT Champion.Women's Championship:... AEW: Killer Kross era stato considerato come possibile avversario di Wardlow A 4 giorni da Double or Nothing, Wardlow era chiamato all'ultima prova prima di poter mettere le mani addosso ad MJF nell'attesissimo PPV. Dopo gli innumerevoli match, gli avversari misteriosi, le fru ...Samoa Joe defeated Kyle O'Reilly via submission to set up Owen Hart Foundation Men's Tournament final against Adam Cole ...