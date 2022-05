“Vado a riposare”. Ma Claudia non si sveglia più: muore nel sonno a 48 anni (Di mercoledì 25 maggio 2022) Claudia D’Amore muore nel sonno. 48 anni, si è spenta nel sonno mentre dormiva. Sotto choc la comunità di San Vito al Tagliamento in provincia di Pordenone. A trovarla à stata una vicina di casa insospettita dal numero chiamate rimaste senza risposta. Una storia terribile che ricalca il dramma vissuto da Claudia D’amore che, nell’aprile del 1993, era deceduto dopo una corsa disperata in ospedale a 47 anni. “Lo stesso destino – spiega la madre, Domenica Barbaro, insegnante in pensione e a lungo presidente della Filarmonica sanvitese – ha accomunato Claudia e suo papà: avevano soltanto un anno di differenza”. “A differenza di mio marito, che era riuscito ad arrivare al pronto soccorso, mia figlia si è spenta nel sonno. Si teneva ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022)D’Amorenel. 48, si è spenta nelmentre dormiva. Sotto choc la comunità di San Vito al Tagliamento in provincia di Pordenone. A trovarla à stata una vicina di casa insospettita dal numero chiamate rimaste senza risposta. Una storia terribile che ricalca il dramma vissuto daD’amore che, nell’aprile del 1993, era deceduto dopo una corsa disperata in ospedale a 47. “Lo stesso destino – spiega la madre, Domenica Barbaro, insegnante in pensione e a lungo presidente della Filarmonica sanvitese – ha accomunatoe suo papà: avevano soltanto un anno di differenza”. “A differenza di mio marito, che era riuscito ad arrivare al pronto soccorso, mia figlia si è spenta nel. Si teneva ...

