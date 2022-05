Ucraina, a tre mesi dall'inizio della guerra nel monastero a Castel Gandolfo che ospita profughi (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il monastero ucraino di Castel Gandolfo nella splendida cornice di Villa Andrea che da' sul lago di Albano ha aperto le porte ai profughi appena le prime bombe sono iniziate a cadere in Ucraina. A tre ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ilucraino dinella splendida cornice di Villa Andrea che da' sul lago di Albano ha aperto le porte aiappena le prime bombe sono iniziate a cadere in. A tre ...

Advertising

fattoquotidiano : Dopo tre mesi di conflitto in Ucraina cominciano a intravedersi delle crepe nella strategia, spinta dagli Usa e con… - santegidionews : 'Non ci dobbiamo rassegnare alla guerra, non dobbiamo rinunciare alla pace'. Meditazione di Andrea #Riccardi su Isa… - fattoquotidiano : Mariupol, le navi possono lasciare il porto. Missili su Zaporizhzhia. Zelensky: “Armi a noi un investimento per la… - robertapasquet1 : RT @jacopo_iacoboni: In tre mesi in Ucraina - a parte i bambini morti - sono scomparsi 1918 bambini. Secondo la Convenzione sul Genocidio,… - 71locatelli : RT @jacopo_iacoboni: In tre mesi in Ucraina - a parte i bambini morti - sono scomparsi 1918 bambini. Secondo la Convenzione sul Genocidio,… -