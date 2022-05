Terziario a due velocità in Lombardia | cala il commercio al dettaglio | tengono i servizi

Leggi su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Unioncamere: luci e ombre nel primo trimestre 2022 per l’andamento dialI risultati dell’indagine di Unioncamere sull’andamento del primo trimestre 2022 registrano variazioni del fatturato ancora positive su base annua per i due principali comparti dellombardo. Isegnano +20,8% sullo stesso trimestre del 2021 e ilalsegna un buon +9,9%. I dati congiunturali – che confrontano la situazione dei primi tre mesi con i i livelli di fine 2021 – evidenziano però un peggioramento della dinamica. Anche se imostrano una variazione ancora positiva (+0,8%), questa è in rallentamento rispetto al ritmo di crescita che aveva caratterizzato i periodi precedenti, ...