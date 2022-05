Sonia Bruganelli soddisfatta del ritocchino si sente ancora più bella (Di mercoledì 25 maggio 2022) Prima che se ne accorgessero gli altri è stata Sonia Bruganelli a rivelare il ritocchino agli occhi. Si è mostrata sui social con ancora i cerotti sul viso e adesso che li ha tolti ed è passato il tempo necessario per ammirare il risultato lei è del tutto soddisfatta. Per Sonia Bruganelli un intervento estetico agli occhi che le ha tolto un po’ di anni, niente di eccessivo, è sempre la stessa, ma davvero più bella. Lo confessa e lo racconta alla rivista Chi. Un piccolo ritocchino o un po’ di più, l’ex opinionista del GF Vip ha fatto la blefaroplastica, ha eliminato l’eccesso di pelle dalle palpebre e adesso non ha più gli occhi stanchi, addio palpebra che casca. Un’operazione in anestesia locale con una leggera sedazione generale e la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 25 maggio 2022) Prima che se ne accorgessero gli altri è stataa rivelare ilagli occhi. Si è mostrata sui social coni cerotti sul viso e adesso che li ha tolti ed è passato il tempo necessario per ammirare il risultato lei è del tutto. Perun intervento estetico agli occhi che le ha tolto un po’ di anni, niente di eccessivo, è sempre la stessa, ma davvero più. Lo confessa e lo racconta alla rivista Chi. Un piccoloo un po’ di più, l’ex opinionista del GF Vip ha fatto la blefaroplastica, ha eliminato l’eccesso di pelle dalle palpebre e adesso non ha più gli occhi stanchi, addio palpebra che casca. Un’operazione in anestesia locale con una leggera sedazione generale e la ...

