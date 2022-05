Roma-Feyenoord, stasera la finale di Conference League: strade chiuse, bus deviati, maxi schermi allo Stadio Olimpico (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tutto quasi pronto: questa sera a Tirana (Albania) si giocherà la partita, la finale, tra Roma e Feyenoord, valida per la Uefa Europa Conference League. Una partita sicuramente decisiva e attesissima dai tifosi. Questi ultimi infatti hanno la possibilità di assistere alla partita attraverso i maxi-schermi nello Stadio Olimpico. Sono attese oltre 40mila persone. Proprio per questo è stato attivato il piano sicurezza e viabilità per salvaguardare la tranquillità dei cittadini. Tuttavia, oltre le misure di vigilanza a protezione dei monumenti in Centro, ci saranno grosse modifiche anche per il trasporto pubblico. Su disposizione della Questura infatti, questa sera, dalle 22:00 alle 3:00 saranno sospese le corse di bus e tram di Atac e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tutto quasi pronto: questa sera a Tirana (Albania) si giocherà la partita, la, tra, valida per la Uefa Europa. Una partita sicuramente decisiva e attesissima dai tifosi. Questi ultimi infatti hanno la possibilità di assistere alla partita attraverso inello. Sono attese oltre 40mila persone. Proprio per questo è stato attivato il piano sicurezza e viabilità per salvaguardare la tranquillità dei cittadini. Tuttavia, oltre le misure di vigilanza a protezione dei monumenti in Centro, ci saranno grosse modifiche anche per il trasporto pubblico. Su disposizione della Questura infatti, questa sera, dalle 22:00 alle 3:00 saranno sospese le corse di bus e tram di Atac e ...

Advertising

cmdotcom : #Roma consumata da fatica e attesa, Tirana come l'Olimpico nell''84: il #Feyenoord vincerà la #ConferenceLeague [… - sportface2016 : +++Incidenti a #Tirana prima della finale di #ConferenceLeague, feriti e arrestati anche dei tifosi della #Roma in… - OfficialASRoma : ?????????? In vista della #UECLfinal, #ASRoma e Feyenoord hanno unito le forze per una una serie di iniziative a soste… - erion101010 : RT @EmaGiulianelli: 'La finale di Conference League è un biglietto da visita per l’Albania che sogna l’Ue', il mio esordio su @Linkiesta. C… - sportface2016 : #RomaFeyenoord, il bilancio degli scontri a #Tirana: dieci agenti feriti e 48 tifosi italiani arrestati -