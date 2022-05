Riforma pensioni 2023, quanto peseranno le raccomandazioni Ue? Ne parliamo con Proietti (Di mercoledì 25 maggio 2022) In questi giorni il dibattito relativo alla Riforma pensioni 2023 non può che andare di pari passo con le ultime raccomandazioni della Commissione europea all’Italia relativamente alle proprie finanze, al nostro Paese é stato chiesto di limitare la spesa corrente. Per questa ragione molti lettori sul sito hanno iniziato a chiederci quanto peseranno queste raccompandazioni in vista della prossima Riforma previdenziale, vi é il rischio che resti la Fornero, unica che garantisce sostenibilità finanziaria, e dunque che anche per il 2023 gli incontri tra Governo e sindacati si ridurranno al più a semplici misure tampone e sperimentali? Della questione ne abbiamo parlato con Domenico Proietti, segretario confederale della Uil, a cui ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 25 maggio 2022) In questi giorni il dibattito relativo allanon può che andare di pari passo con le ultimedella Commissione europea all’Italia relativamente alle proprie finanze, al nostro Paese é stato chiesto di limitare la spesa corrente. Per questa ragione molti lettori sul sito hanno iniziato a chiederciqueste raccompandazioni in vista della prossimaprevidenziale, vi é il rischio che resti la Fornero, unica che garantisce sostenibilità finanziaria, e dunque che anche per ilgli incontri tra Governo e sindacati si ridurranno al più a semplici misure tampone e sperimentali? Della questione ne abbiamo parlato con Domenico, segretario confederale della Uil, a cui ...

