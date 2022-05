Ricostruzione del crociato per Ibra: out 7-8 mesi (Di mercoledì 25 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Zlatan Ibrahimovic va sotto i ferri ma con tutta probabilità rimanda l'addio al calcio. Il Milan fa sapere in una nota, infatti, che il 40enne attaccante svedese “è stato operato al ginocchio sinistro dal dottor Bertrand Sonnery-Cottet, alla presenza del responsabile sanitario del club Stefano Mazzoni, presso l'Hopital Jean Mermoz di Lione. L'artroscopia – si legge – era programmata da tempo per risolvere definitivamente l'instabilità dell'articolazione attraverso la Ricostruzione del legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale. L'intervento è perfettamente riuscito e la prognosi è stimata in 7-8 mesi”. Questo lascia intendere dunque che Ibra abbia intenzione di portare avanti la sua carriera, col ritorno in campo previsto dopo la sosta per i Mondiali ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Zlatanhimovic va sotto i ferri ma con tutta probabilità rimanda l'addio al calcio. Il Milan fa sapere in una nota, infatti, che il 40enne attaccante svedese “è stato operato al ginocchio sinistro dal dottor Bertrand Sonnery-Cottet, alla presenza del responsabile sanitario del club Stefano Mazzoni, presso l'Hopital Jean Mermoz di Lione. L'artroscopia – si legge – era programmata da tempo per risolvere definitivamente l'instabilità dell'articolazione attraverso ladel legamentoanteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale. L'intervento è perfettamente riuscito e la prognosi è stimata in 7-8”. Questo lascia intendere dunque cheabbia intenzione di portare avanti la sua carriera, col ritorno in campo previsto dopo la sosta per i Mondiali ...

Advertising

sportface2016 : +++#Milan, ricostruzione del crociato per Zlatan #Ibrahimovic: starà fuori per circa otto mesi+++ - robertopontillo : MILAN,IBRA OPERATO: FUORI 7-8 MESI Ibrahimovic è stato operato al ginocchio sinistro presso l'Hôpital Jean Mermoz… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Ricostruzione del crociato per Ibra: out 7-8 mesi - - nestquotidiano : Ricostruzione del crociato per Ibra: out 7-8 mesi - TvPuglia : AC Milan comunica che nella giornata odierna, Zlatan Ibrahimovic è stato operato al ginocchio sinistro ...per risol… -