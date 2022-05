Putin visita i militari feriti durante l'operazione militare in Ucraina (Di mercoledì 25 maggio 2022) Vladimir Putin e il suo ministro della Difesa, Sergei Shoigu, hanno visitato in ospedale soldati feriti nell'"operazione militare speciale", come viene ancora chiamata in Russia l'invasione, in Ucraina. La televisione Rossiya 1 ha... Leggi su today (Di mercoledì 25 maggio 2022) Vladimire il suo ministro della Difesa, Sergei Shoigu, hannoto in ospedale soldatinell'"speciale", come viene ancora chiamata in Russia l'invasione, in. La televisione Rossiya 1 ha...

Advertising

vitopetrocelli : Luglio 2019, visita del Presidente russo Putin a Roma: 'Grato a Conte per l’ipotesi di togliere le sanzioni'. La fo… - MarcoFattorini : Putin in ospedale per far visita ai soldati feriti durante la guerra in Ucraina. Da notare l’empatia e la naturalez… - putino : La visita di Putin in ospedale era già stata annunciata oggi dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. - KovalevskyMasha : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi: Putin in visita ai militari feriti. Abolito limite di 40 anni per arru… - News24_it : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi: Putin in visita ai militari feriti. Abolito limite di 40 anni pe… - la… -