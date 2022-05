Joe Bastianich, quello che ha dichiarato ha lasciato tutti a bocca | La situazione non è così semplice (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ormai da anni Joe Bastianich è uno dei personaggi più amati della Tv italiana grazie ai diversi programmi a cui ha partecipato. Questo, però, lo ha portato a fare rinunce importanti, che solo ora è riuscito a riconoscere apertamente. Essere stato per anni uno dei giudici di “Masterchef Italia” e successivamente di “Italia’s got talent” ha certamente permesso a Joe Bastianich di entrare nel cuore dle pubblico italiano. Da poco è inoltre entrato a far parte del cast de “Le Iene”, dove realizza reportage su temi anche piuttosto scomodi grazie alla sua capacità di analizzare ogni dettaglio senza alcun timore. Un modo di agire che lo caratterizzava anche nelle sue precedenti esperienze e che finiva però per renderlo poco amato dai concorrenti che si sottoponevano al suo giudizio. Joe Bastianich (foto web)Lui è però anche uno degli ... Leggi su esclusiva (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ormai da anni Joeè uno dei personaggi più amati della Tv italiana grazie ai diversi programmi a cui ha partecipato. Questo, però, lo ha portato a fare rinunce importanti, che solo ora è riuscito a riconoscere apertamente. Essere stato per anni uno dei giudici di “Masterchef Italia” e successivamente di “Italia’s got talent” ha certamente permesso a Joedi entrare nel cuore dle pubblico italiano. Da poco è inoltre entrato a far parte del cast de “Le Iene”, dove realizza reportage su temi anche piuttosto scomodi grazie alla sua capacità di analizzare ogni dettaglio senza alcun timore. Un modo di agire che lo caratterizzava anche nelle sue precedenti esperienze e che finiva però per renderlo poco amato dai concorrenti che si sottoponevano al suo giudizio. Joe(foto web)Lui è però anche uno degli ...

Advertising

Gipsygirrrrrl : Il preside é Joe Bastianich - RadioDueLaghi : Per scaldare i motori prima dell'uscita di Good Morning Italia Joe Bastianich & La Terza Classe hanno annunciato le… - GazzettadAsti : Orietta Berti, Joe Bastianich e tanti altri: a San Damiano torna “La Barbera incontra” - CEOfLostCauses : “Tu avrai una grandissimo futuro nei ristoranti. Come cliente.” Joe Bastianich io ti amo immensamente. - tutto_travaglio : #Da Joe Bastianich a Orietta Berti, passando per Noemi. Ecco gli ospiti del festival 'La Barbera Incontra' -… -