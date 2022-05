(Di mercoledì 25 maggio 2022) . Le parole del presidente FIGC Gabrielereplica a Derilasciando le seguenti dichiarazioni all’Adnkronos. Queste le sue parole: «A differenza di quanto afferma De, mi concentro sulle cose da fare per il bene del calcio italiano. Da quando sono in Figc abbiamo raggiunto risultati importanti sia in campo che fuori. In qualità di presidente federale nonche siin maniera irrispettosa verso istituzioni quali Governo, Uefa e Figc. Lo invito a proporre qualcosa di serio e concreto per contribuire anche lui allo sviluppo del nostro mondo. Ma d’altronde, come diceva Totò ognuno ha la faccia che ha, ma qualche volta si esagera». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportface2016 : #Calcio, #Gravina risponde a #DeLaurentiis: “Inaccettabile che si inveisca contro #Governo, #Uefa e #Figc” - PrimoPianoMolis : Strage di Capaci, Gravina risponde all’appello dell’Anci - infoitsport : Chiellini risponde a Gravina: le sue parole - CalcioNews24 : #Chiellini risponde a #Gravina -

Calcio News 24

Tocca di nuovo a De Laurentiis : 'in questi anni non ha fatto nulla, quindi non possiamo ...Marotta : 'La sostenibilità è fondamentale ed è un obbligo. Certi costi vanno contenuti, ad ...... cosaVisti i risultati potrebbe essere il campionato costantemente più rappresentato. '...che può incidere in maniera decisiva nella scelta Ne avete parlato con il presidente'Ho ... Gravina risponde a De Laurentiis: «Non posso accettare inveisca così» Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha risposto telefonicamente all'Adnkronos durante il suo viaggio in Albania per la finale di Conference League.Nella giornata dell’anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della sua scorta, anche il Comune di Campobasso ha voluto, n ...