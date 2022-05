Belen Rodriguez | la drammatica malattia che spezzó la sua vita | “Mi è crollato il mondo addosso”

Advertising

Antonino Spinalbese e, genitori della piccola Luna Marì , si sono detti addio ormai da quasi un anno. La loro fugace e travolgente storia d'amore si è chiusa dopo poco tempo, a pochi mesi di distanza dalla ...Sono di Pull Bear i jeans che hanno fatto perdere la testa a star comee Diletta Leotta e che costano soltanto 35 euro. Impossibile non comprarli. Sempre di più in fatto di moda seguiamo le scelte di attrici e personaggi famosi. Proprio per questo, è nato ...Antonino Spinalbese, ex della showgirl Belen Rodriguez, ha parlato della sua nuova vita dopo la separazione, di come sta vivendo la paternità ed è anche spuntata una nuova fidanzata! Ma scopriamo più ...Le Iene, l’ultima puntata della stagione con un grande ospite inatteso In arrivo per questa serata di mercoledì 25 Maggio l’ultimo ...