Bambini uccisi a scuola, il killer prima di sparare: «State per morire». Morti 19 alunni e due maestre. Biden: «La lobby delle armi va fermata» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nuova strage in una scuola elementare negli Usa, a quasi dieci anni di distanza da quella che per prima violò l?innocenza dei Bambini con una pioggia di piombo a Newtown in Connecticut.... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nuova strage in unaelementare negli Usa, a quasi dieci anni di distanza da quella che perviolò l?innocenza deicon una pioggia di piombo a Newtown in Connecticut....

Advertising

_Nico_Piro_ : #25maggio 19 bambini di una scuola elementare uccisi in #Texas lo sparatore usava fucile d'assalto AR-15 versione c… - GassmanGassmann : 14 bambini uccisi in una scuola in Texas da un ragazzo di 18 anni. L’America ha totalmente perso il controllo delle… - meb : Gli Stati Uniti piangono ancora i propri figli: 19 bambini uccisi insieme alle loro maestre in #Texas. Il gesto di… - MarthaM86487222 : RT @gadlernertweet: Mi accuserete di antiamericanismo se avanzo il sospetto che il #Texas, con la sua folle libertà di girare armati e con… - LTuttologa : RT @GassmanGassmann: 14 bambini uccisi in una scuola in Texas da un ragazzo di 18 anni. L’America ha totalmente perso il controllo delle ar… -