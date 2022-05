“Sono entrati in sei a casa mia”: il preoccupante racconto della Lucarelli | Cosa è successo? (Di martedì 24 maggio 2022) Brutta giornata quello dello scorso Giovedì per Selvaggia Lucarelli che, improvvisamente, si è svegliata con i Carabinieri che bussavano alla porta. L’opinionista e giudice di ‘Ballando con le Stelle’ ha raccontato l’accaduto sui suoi social, come è solita fare con argomenti che le stanno particolarmente a cuore. È successo che, Giovedì mattina, alle 8; il figlio di Selvaggia Leon era fuori in gita in Val Seriana, da due giorni, quando i Carabinieri bussano alla porta del suo appartamento. Al citofono ha risposto il fidanzato della Lucarelli, mentre lei sente soltanto nominare il figlio, pensando il peggio. In realtà i Carabinieri, in tutto sei, stavano proprio cercando il figlio della Lucarelli con un mandato di perquisizione. “Giovedì mattina Sono ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 24 maggio 2022) Brutta giornata quello dello scorso Giovedì per Selvaggiache, improvvisamente, si è svegliata con i Carabinieri che bussavano alla porta. L’opinionista e giudice di ‘Ballando con le Stelle’ ha raccontato l’accaduto sui suoi social, come è solita fare con argomenti che le stanno particolarmente a cuore. Èche, Giovedì mattina, alle 8; il figlio di Selvaggia Leon era fuori in gita in Val Seriana, da due giorni, quando i Carabinieri bussano alla porta del suo appartamento. Al citofono ha risposto il fidanzato, mentre lei sente soltanto nominare il figlio, pensando il peggio. In realtà i Carabinieri, in tutto sei, stavano proprio cercando il figliocon un mandato di perquisizione. “Giovedì mattina...

