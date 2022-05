Senato boccia richiesta M5S comunicazioni Draghi su Consiglio Ue (Di martedì 24 maggio 2022) L'aula del Senato ha bocciato la proposta di modifica del calendario dell'aula avanzata dal Movimento 5 stelle,cui si erano associati i gruppi Cal e Fdi. Il calendario era stato approvato a ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) L'aula delhato la proposta di modifica del calendario dell'aula avanzata dal Movimento 5 stelle,cui si erano associati i gruppi Cal e Fdi. Il calendario era stato approvato a ...

Advertising

infoitinterno : Senato: Boccia, 'Fi e Lega non hanno avuto a cuore governo, Fdi dimenticato coerenza' - Fernando_Boccia : RT @Surfiniae: Agli #Italioti Spenti : Articolo 60 della Costituzione: «La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti pe… - zazoomblog : Senato: Boccia Fi e Lega non hanno avuto a cuore governo Fdi dimenticato coerenza - #Senato: #Boccia #hanno #avuto… - TV7Benevento : Senato: Boccia, 'Fi e Lega non hanno avuto a cuore governo, Fdi dimenticato coerenza' - - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Caso Stefania Craxi, Sestino Giacomoni di Forza Italia boccia il M5s #sestinogiacomoni #m5s #stefaniacraxi # -