Scoppia la rivolta contro Forza Lega: l'asse Salvini-Berlusconi non piace (Di martedì 24 maggio 2022) «Forza Lega» spacca FI. La presa di posizione di Mariastella Gelmini prima sulla gestione del partito («Non riconosco più il Presidente Berlusconi. Il partito non ha classe dirigente», aveva detto la scorsa settimana) e poi sulle parole del Cav sull'Ucraina aprono un aspro dibattito all'interno del partito. Alla reprimenda della senatrice Licia Ronzulli (in pessimi rapporti con la ministra degli Affari Regionali dopo la sostituzione del coordinatore azzurro in Lombardia), fa eco Antonio Tajani che domenica sera aveva invitato Gelmini a una «maggiore responsabilità», perché la posizione di un singolo esponente «rischia di danneggiarci tutta». «Responsabile sì, ma con la schiena dritta», la replica di Gelmini, cui Tajani aveva controreplicato: «Io a viso aperto». Una tensione evidente anche durante la ...

