Prove di accordo sui balneari, via al voto in commissione al Senato. Il nodo su indennizzare anche gli «abusivi» – Il video (Di martedì 24 maggio 2022) Un vertice di maggioranza lungo, ma alla fine l’intesa sembra esserci, anche se il capogruppo della Lega – che con Matteo Salvini è il partito che più ha tirato la corda sull’argomento – all’uscita dalla riunione al Senato non rilascia dichiarazioni. Stando alle parole del ministro per i rapporto con il Parlamento, Federico D’Incà, comunque, ora si procederà spediti all’approvazione del Dl Concorrenza prima di tutto nella competente commissione di palazzo Madama, in modo da arrivare in aula il 31 maggio per votare tutto in giornata, rispettando i tempi chiesti dal premier Mario Draghi. Il disegno di legge delega chiamato a regolare varie tematiche in materia di concorrenza, e per questo fondamentale in vista dell’approvazione dei fondi destinati all’Italia per il Pnrr, è l’ultimo tema su cui la maggioranza nei giorni scorsi ha ... Leggi su open.online (Di martedì 24 maggio 2022) Un vertice di maggioranza lungo, ma alla fine l’intesa sembra esserci,se il capogruppo della Lega – che con Matteo Salvini è il partito che più ha tirato la corda sull’argomento – all’uscita dalla riunione alnon rilascia dichiarazioni. Stando alle parole del ministro per i rapporto con il Parlamento, Federico D’Incà, comunque, ora si procederà spediti all’approvazione del Dl Concorrenza prima di tutto nella competentedi palazzo Madama, in modo da arrivare in aula il 31 maggio per votare tutto in giornata, rispettando i tempi chiesti dal premier Mario Draghi. Il disegno di legge delega chiamato a regolare varie tematiche in materia di concorrenza, e per questo fondamentale in vista dell’approvazione dei fondi destinati all’Italia per il Pnrr, è l’ultimo tema su cui la maggioranza nei giorni scorsi ha ...

