L'incubo di un uomo stalkerato dalla moglie: "Ho smesso di dormire" (Di martedì 24 maggio 2022) Insultato, minacciato e aggredito anche davanti ai figli. Calunniato e screditato al lavoro. Un uomo ha testimoniato di essere vittima di una moglie violenta Leggi su ilgiornale (Di martedì 24 maggio 2022) Insultato, minacciato e aggredito anche davanti ai figli. Calunniato e screditato al lavoro. Unha testimoniato di essere vittima di unaviolenta

Advertising

Tarchezio : 'Che qualcuno ci liberi e metta fine a questo incubo' @1962Greco Fatevene una ragione.. in questo articoli c'è la… - ggrifone1 : Questa è l’ennesima dimostrazione di quanto questi non sanno vincere e questo rimane solo un piccolo uomo senza pal… - spearbinslight : Che petty quell'uomo ma grazie incubo per avermi svegliato adesso così ho la foto secured e posso dormire sogni tra… - pushingflynn : Ho appena visto un video della ragazza di Joao Félix che viene sollevata nei bagno dello stadio mentre Lui gioca la… - uomo_ragno : Lo scudetto del '99 lo ricordo bene. Venivamo da due anni da incubo e si ripartiva in punta di piedi. E invece poi.… -