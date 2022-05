Letizia di Spagna, riunione di famiglia coi suoceri: lei sparisce (Di martedì 24 maggio 2022) Letizia di Spagna è praticamente sparita dalla scena da quando il suocero, Juan Carlos, è tornato in Spagna dopo due anni di esilio volontario ad Abu Dhabi. E a complicare la situazione, la temuta suocera, la Reina Sofia, è risultata positiva al Covid al suo ritorno dal viaggio di Stato a Miami. Nonostante ciò, nel rispetto di tutte le regole anti-contagio, è stata organizzata una riunione per celebrare il congiungimento familiare, a cui hanno partecipato sia Felipe che Letizia che pare però si sia messa in disparte. Letizia di Spagna, il ritorno di Juan Carlos Juan Carlos è tornato in Spagna, per una toccata e fuga, giusto in tempo per rovinare i festeggiamenti dei 18 anni d’amore tra Letizia di Spagna e suo marito ... Leggi su dilei (Di martedì 24 maggio 2022)diè praticamente sparita dalla scena da quando il suocero, Juan Carlos, è tornato indopo due anni di esilio volontario ad Abu Dhabi. E a complicare la situazione, la temuta suocera, la Reina Sofia, è risultata positiva al Covid al suo ritorno dal viaggio di Stato a Miami. Nonostante ciò, nel rispetto di tutte le regole anti-contagio, è stata organizzata unaper celebrare il congiungimento familiare, a cui hanno partecipato sia Felipe cheche pare però si sia messa in disparte.di, il ritorno di Juan Carlos Juan Carlos è tornato in, per una toccata e fuga, giusto in tempo per rovinare i festeggiamenti dei 18 anni d’amore tradie suo marito ...

