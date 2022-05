La memoria tradita di Giovanni Falcone

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 24 maggio 2022) Fateci caso: ieri, giorno delle celebrazioni, erano tutti lì, sul grande palcoscenico dellaallestito a Palermo per rendere onore al sacrificio di, saltato in aria trent’anni fa sull’autostrada di Capaci con la moglie e gli uomini della scorta. C’erano i giudici che non hanno mai smesso di piangerlo e i giudici che non hanno saputo raccogliere la sua eredità. C’erano i giudici che hanno sempre diffidato dei pentiti e quelli che invece li hanno coccolati, adulati, incoraggiati e persino imbeccati per vincere facile nei processi e godere dei privilegi che il successo avrebbe inevitabilmente comportato. C’erano i magistrati che credono nello stato di diritto e che svolgono le indagini cercando le prove e i riscontri necessari per arrivare a sentenza; e c’erano i magistrati che invece cedono ancora al fascino dei ...