Barcellona, quasi fatta per il brasiliano (Di martedì 24 maggio 2022) Il grande obiettivo di mercato del Barcellona, Raphinha, ala classe 1996, potrebbe presto vestire la maglia Blaugrana. Il club catalano e l'agente... Leggi su calciomercato (Di martedì 24 maggio 2022) Il grande obiettivo di mercato del, Raphinha, ala classe 1996, potrebbe presto vestire la maglia Blaugrana. Il club catalano e l'agente...

Advertising

cristia36462429 : #Verstappen deve lodare il turbo di #Charles… la vinceva con il quasi la gara sennò. #f1 #barcellona - matteoluca : @andreavianel E comunque, noi che abbiamo visto Barcellona 89, Atene... Lo scudetto di Sacchi, gli invicibili... po… - acuntrora : RT @ruotebucate: @smgii1908 Sì sì 20 mln per un quasi 30enne, fa che tifo Barcellona e non lo sapevo - DomPepeLiberato : RT @ruotebucate: @smgii1908 Sì sì 20 mln per un quasi 30enne, fa che tifo Barcellona e non lo sapevo - ruotebucate : @smgii1908 Sì sì 20 mln per un quasi 30enne, fa che tifo Barcellona e non lo sapevo -