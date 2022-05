WWE | Roman Reigns conferma di aver chiuso con gli eventi dal vivo

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 23 maggio 2022)le voci che lo hanno riguardato negli ultimi giorni. Il leader della Bloodline ha disputato questo weekend il suo ultimo evento non televisivo e ha spiegato che da ora in avanti non sarà più impegnato in questo genere di, riservando le sue apparizioni per gli show televisivi. Con un discorso di commiatoha parlato dopo la sua ultima apparizione, nel corso della quale ha sconfitto Drew McIntyre per il titolo: “Dal profondo del mio cuore ringrazio tutti voi”, ha detto. “Si è parlato molto di me su Internet la settimana scorsa e quella prima. Non farò moltidalcome questi, la domenica, in futuro. Quindi, questo potrebbe essere il mio ultimo”. Secondo le voci ...