Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2022 ore 19:45 (Di lunedì 23 maggio 2022) Viabilità DEL 23 MAGGIO 2022 ORE 19.05 ERICA TERENZI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA TUSCOLANA E APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA FILE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. FILE SULLA COLOMBO VERSO OSTIA TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE. CONSUETI DISAGI SULLA PONTINA PER I LAVORI ALLO SPARTITRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA; AUTO IN FILA NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO A NORD, SULLA CASSIA BIS; CODE TRA IL RACCORDO E VIA PRATO DELLA CORTE VERSO CASTEL DE CEVERI. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, ANCORA RALLENTATA L’AV Roma- NAPOLI I TRENI ALTA VELOCITA’ POSSONO ESSERE INSTRADATI SULLA LINEA Roma NAPOLI VIA CASSINO CON RITARDI FINO A 70 ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 maggio 2022)DEL 23 MAGGIOORE 19.05 ERICA TERENZI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA TUSCOLANA E APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA FILE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. FILE SULLA COLOMBO VERSO OSTIA TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE. CONSUETI DISAGI SULLA PONTINA PER I LAVORI ALLO SPARTITRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA; AUTO IN FILA NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO A NORD, SULLA CASSIA BIS; CODE TRA IL RACCORDO E VIA PRATO DELLA CORTE VERSO CASTEL DE CEVERI. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, ANCORA RALLENTATA L’AV- NAPOLI I TRENI ALTA VELOCITA’ POSSONO ESSERE INSTRADATI SULLA LINEANAPOLI VIA CASSINO CON RITARDI FINO A 70 ...

