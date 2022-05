Qualcosa è cambiato, ora i russi avanzano (Di lunedì 23 maggio 2022) Una bambina davanti al palazzo distrutto dove abitava a Bakhmut, nel Donbass Prendere il controllo dell'oblast, la provincia, di Lugansk, in Donbass. Con questo obiettivo l'8 maggio russi hanno rotto ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Una bambina davanti al palazzo distrutto dove abitava a Bakhmut, nel Donbass Prendere il controllo dell'oblast, la provincia, di Lugansk, in Donbass. Con questo obiettivo l'8 maggiohanno rotto ...

Advertising

infoitinterno : Qualcosa è cambiato, ora i russi avanzano - michamati : @trepois Dov'è? Devo ammettere con un po' di vergogna di non ricordare... O negli ultimi anni hanno cambiato qualcosa? - evee_lyn_x : È normale che vedo in sti giorni la mia faccia strana? Cioè diversa sembra che ho cambiato i connotati no ok scherz… - Mestanaccount1 : RT @bottinochiara_: mi sa che qualcosa è proprio cambiato #prelemi - iosottoshock : @Mariapi57542454 evidentemente è cambiato qualcosa dentro di lui -