Milan, la festa sui pullman scoperti: migliaia di tifosi alla sfilata scudetto. Striscione d’insulti all’Inter (Di lunedì 23 maggio 2022) Milano, carovana dei tifosi rossoneri da Casa Milan: la squadra sui bus tra due ali di folla fino a piazza Duomo. Svelato il tatuaggio di Stefano Pioli. alla cena anche Berlusconi e Galliani. Il sindaco Sala (interista): «Un po' rosico, ma hanno meritato di vincere» Leggi su corriere (Di lunedì 23 maggio 2022)o, carovana deirossoneri da Casa: la squadra sui bus tra due ali di folla fino a piazza Duomo. Svelato il tatuaggio di Stefano Pioli.cena anche Berlusconi e Galliani. Il sindaco Sala (interista): «Un po' rosico, ma hanno meritato di vincere»

Advertising

AntoVitiello : Gordon e Paul Singer a Casa #Milan per la festa #rossonera - AntoVitiello : ??? Il #Milan è tornato a fare la storia! Cavalcata eccezionale, #scudetto strameritato dopo 11 anni difficili in cu… - DAZN_IT : POV: Sei nello spogliatoio del #Milan a fare festa ? - GianfrancoDiBar : RT @GoalItalia: Festa #Scudetto, spunta lo sfottò contro l'Inter 'La Coppa Italia mettila nel c**o' Quindici anni dopo lo striscione di #Am… - Una_Gioia_Mai : Qualcuno sta seguendo la festa in TV e sa dove sono i pullman? Io ero a casa Milan e ora a ridosso del Duomo. #Scudetto #SassuoloMilan -