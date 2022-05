Mafia, quando Falcone disse: "Cosa nostra non sbaglia un omicidio" (Di lunedì 23 maggio 2022) La rete tentacolare della Mafia, il cui epicentro è e resta Palermo. I legami tra gli uomini d'onore e i voti elettorali, le nuove sfide che si aprono con la riforma del Codice di procedura penale, l'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 23 maggio 2022) La rete tentacolare della, il cui epicentro è e resta Palermo. I legami tra gli uomini d'onore e i voti elettorali, le nuove sfide che si aprono con la riforma del Codice di procedura penale, l'...

Advertising

misterj1995 : RT @H3r_Yerde: “ Come evitare di parlare di Stato quando si parla di mafia? ” ' In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che l… - rossomille : RT @Moonlightshad1: Le istituzioni commemorano il trentennale della strage di Capaci ma tacciono sul rientro in politica dalla porta princi… - PaoloX68 : RT @dukana2: Come si combatte la #mafia? Non è difficile se lo facciamo tutti …URLANDO QUANDO LA VEDIAMO! Sotto tutte le forme…in tutti i m… - capuano_daniele : RT @serebellardinel: #Falcone aveva un obiettivo: la #giustizia e la sconfitta della #MAFIA! Aveva detto: «La mafia non è affatto invincibi… - nives71556203 : RT @Moonlightshad1: Le istituzioni commemorano il trentennale della strage di Capaci ma tacciono sul rientro in politica dalla porta princi… -