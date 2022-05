Lazio-Verona | steward viene aggredito con cori razzisti | “Sei venuto con il gommone | vai via”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 23 maggio 2022) Non si tratta di tifoseria. Non si tratta di sport. Non si tratta di amore per una squadra. Si tratta di ignoranza. Ancora una volta,nei confronti di un ragazzo che lavorava come. Un gesto che macchia la squadra biancoceleste che si allontana dall’episodio ritenendolo “vergognoso”. La vicenda Era appena finita la partita. Alcuni tifosi cantavano l’inno della, altri urlavano contro il presidente, altri offendevano, pesantemente e senza motivazione, un ragazzo. Il coro è partito dalla Curva Nord, uno dei tifosi ha iniziato a urlargli contro e poi tutti in seguito. Motivo? “Era di colore”. “Seicon ileh?”. “Tornatene a casa tua”. “Ma come parli, m…?”. “Ti rimandiamo a casa tua così come sei”. “Negro di m…”. E purtroppo, ...