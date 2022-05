Advertising

Cresce l'attesa per le mosse di calciomercato di una Juventus che nella prossima stagione sarà chiamata ad un pronto riscatto. Cosa succederà nelle prossime settimane è ancora troppo presto per dirlo, ...Commenta per primo Il Barcellona esono pronti ad andare avanti insieme. Il club spagnolo vuole blindare il classe 2004 che ha ... che dovrebbe firmare un nuovo contratto fino al 2027 con... La clausola di Gavi spaventa il Barcellona: il piano per non perderlo Ormai definito il rinnovo di Sergi Roberto che dovrebbe firmare nei prossimi giorni, il Barcellona è pronto a fare all in per il prolungamento di Gavi. Il quotidiano spagnolo Sport fa sapere che la ...Come riportano anche i media spagnoli ormai non sembrano esserci dubbi riguardo il rinnovo di Gavi al Barcellona, considerata la volontà del giocatore e anche quella del club di trattenerlo.