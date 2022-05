Domenica In, quando finisce il programma di Mara Venier? Data ultima puntata prima dell’estate (Di lunedì 23 maggio 2022) Domenica In è lo storico programma della Domenica pomeriggio di Rai 1, che nel corso degli anni ha visto avvicendarsi alla conduzione piccole e grandi star dello spettacolo italiano con maggiore e minor fortuna. Al timone, oramai da qualche anno, troviamo Mara Venier che, senza dubbio, è riuscita nell’intento di fidelizzare milioni di telespettatori con... Leggi su donnapop (Di lunedì 23 maggio 2022)In è lo storicodellapomeriggio di Rai 1, che nel corso degli anni ha visto avvicendarsi alla conduzione piccole e grandi star dello spettacolo italiano con maggiore e minor fortuna. Al timone, oramai da qualche anno, troviamoche, senza dubbio, è riuscita nell’intento di fidelizzare milioni di telespettatori con...

Advertising

venetolink : RT @PDUmorista: Dopo un breve atto di ribellione, da domenica in #Afghanistan le presentatrici tv sono state costrette a coprirsi il volto… - Zingara98446058 : @gattopardopievi @Lucywillkillyou @cricusix Esattamente. Per quanto ho un amico che lavora al metano e quando è not… - RobertoRedSox : RT @marisabaretti: Domenica 29 maggio sapete cosa fare, per sostenere @casadonne, che già di suo sarebbe un'ottima ragione. Ma poi, quando… - gattopardopievi : @Zingara98446058 @Lucywillkillyou @cricusix Ho lavorato per 17 anni di domenica. Ogni domenica tranne quando ero in… - Zingara98446058 : @gattopardopievi @Lucywillkillyou @cricusix Magari partiamo dal presupposto che il nostro diritto di ricevere un pa… -