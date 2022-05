Choc in città, bimba di 4 anni precipita dal settimo piano e muore. 118 e polizia locale sul posto (Di lunedì 23 maggio 2022) Modena, bimba di 4 anni cade dal balcone e muore. La tragedia si è consumata questa mattina in un palazzo in via dei Giardini dove la piccola viveva con i genitori, una famiglia di origine africana. Ancora frammentarie le notizie ma quanto riporta Repubblica nella sua edizione bolognese sembra che ad accorgersi della tragedia sia stata la madre. Sul posto la polizia locale, i carabinieri ed una squadra di soccorso formata da un’ambulanza del 118 e un’automedica. Inutili, purtroppo, i soccorsi: la piccola era già morta. Un dramma che colpisce duramente una famiglia sfortunata. Due anni fa infatti il padre ella bimba aveva perso la vita dopo essere rimasto vittima di un incidente sul lavoro. Da allora la mamma si occupava dei tre figli piccoli. Sul ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Modena,di 4cade dal balcone e. La tragedia si è consumata questa mattina in un palazzo in via dei Giardini dove la piccola viveva con i genitori, una famiglia di origine africana. Ancora frammentarie le notizie ma quanto riporta Repubblica nella sua edizione bolognese sembra che ad accorgersi della tragedia sia stata la madre. Sulla, i carabinieri ed una squadra di soccorso formata da un’ambulanza del 118 e un’automedica. Inutili, purtroppo, i soccorsi: la piccola era già morta. Un dramma che colpisce duramente una famiglia sfortunata. Duefa infatti il padre ellaaveva perso la vita dopo essere rimasto vittima di un incidente sul lavoro. Da allora la mamma si occupava dei tre figli piccoli. Sul ...

