Attenzione a queste vecchie lire! C’è un modello che vale la bellezza di 3 mila euro (Di lunedì 23 maggio 2022) . Fate massima Attenzione, magari potreste averlo in casa Una moneta dal valore straordinario nonostante sia ormai caduta in disuso da due decenni. Ci sono alcuni dettagli che rendono un pezzo del genere un autentico tesoro. Per alcuni si tratta L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 23 maggio 2022) . Fate massima, magari potreste averlo in casa Una moneta dal valore straordinario nonostante sia ormai caduta in disuso da due decenni. Ci sono alcuni dettagli che rendono un pezzo del genere un autentico tesoro. Per alcuni si tratta L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Labbaronessa : Intanto però grazie per queste campagne di attenzione alla salute della donna. - AlessiaBizzo : Mi rifiuto semplicemente di farmi illusioni per domenica prossima. Queste due ultime puntate per me sono l'ennesima… - Syseau : @shelovesvz @miettmoncler Signorina anche se lei avesse ragione perché un interlocutore si ostina nell'imporle un s… - Fiammailmionome : @Meteo1970 Le so queste cose le ho anche studiate e sono la moglie di un medico... Che ogni giorno mi dice di fare… - spanina_ : “Se Max è campione del mondo e Leclerc no un motivo ci sarà.” Secondo me scrivi queste cose solo per creare un po’… -