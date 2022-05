Una Vita, anticipazioni 22 maggio: la morte di Pierre Caron (Di domenica 22 maggio 2022) Pierre Caron andrà incontro ad un crudele destino a Una Vita. L'uomo, infatti, come segnala la trama della puntata in onda il 22 maggio, verrà trovato morto in casa sua da Natalia e Felipe. Nel frattempo, Casilda e Jacinto non riusciranno a far riappacificare Servante e Fabiana, mentre Carmen riuscirà a risolvere i problemi con Rosina. Intanto, Bellita farà pace con sua sorella e tranquillizzerà Alodia. Infine, Ignacio sembrerà tentato di tornare dagli zii. anticipazioni Una Vita 22 maggio: Aurelio chiede a Soledad di uccidere un uomo Casilda e Jacinto metteranno in atto un piano per far riappacificare Servante e Fabiana, ma purtroppo non ci riusciranno. Lolita, intanto vedrà aggirarsi nel quartiere l'uomo misterioso che ha regalato una clessidra a suo marito e si ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 22 maggio 2022)andrà incontro ad un crudele destino a Una. L'uomo, infatti, come segnala la trama della puntata in onda il 22, verrà trovato morto in casa sua da Natalia e Felipe. Nel frattempo, Casilda e Jacinto non riusciranno a far riappacificare Servante e Fabiana, mentre Carmen riuscirà a risolvere i problemi con Rosina. Intanto, Bellita farà pace con sua sorella e tranquillizzerà Alodia. Infine, Ignacio sembrerà tentato di tornare dagli zii.Una22: Aurelio chiede a Soledad di uccidere un uomo Casilda e Jacinto metteranno in atto un piano per far riappacificare Servante e Fabiana, ma purtroppo non ci riusciranno. Lolita, intanto vedrà aggirarsi nel quartiere l'uomo misterioso che ha regalato una clessidra a suo marito e si ...

