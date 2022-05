Sassuolo Milan LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di domenica 22 maggio 2022) Allo stadio Mapei, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Sassuolo e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Mapei, Sassuolo e Milan si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Sassuolo Milan 0-0 moviola Fischio d’inizio ore 18 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Sassuolo Milan 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali ARBITRO: Daniele Doveri RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) Allo stadio Mapei, ilvalido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra, risultato,Allo stadio Mapei,si affrontano nelvalido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio ore 18 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali ARBITRO: Daniele Doveri RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

FontanaPres : ??? Sassuolo-Milan: la mia offerta per il maxischermo in piazza Città di Lombardia, dove ha sede la Regione, sembra… - sportface2016 : #SassuoloMilan, #Salvini: 'Sarò allo stadio a #ReggioEmilia. Non dico altro' - AntoVitiello : La serie A ha reso noto gli MVP della stagione 2021-22 Il miglior portiere dell'intero torneo è Mike #Maignan del… - iamzetapunto : RT @AGTW_it: Ultima giornata di campionato, il pre-partita di Sassuolo-Milan - FrankRuJuve : Non è il rigore all'Inter che sarai scandaloso, per quanto, saranno i rigori in favore del Sassuolo e quelli che no… -