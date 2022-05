Lascia figlia nell'auto al sole Denunciato un papà (Di domenica 22 maggio 2022) Lasciata chiusa in auto con una temperatura che superava i trenta gradi. È la disavventura vissuta a Roma da una bimba di 5 anni rimasta per oltre venti minuti in auto da sola mentre il padre, un ... Leggi su quotidiano (Di domenica 22 maggio 2022)ta chiusa incon una temperatura che superava i trenta gradi. È la disavventura vissuta a Roma da una bimba di 5 anni rimasta per oltre venti minuti inda sola mentre il padre, un ...

