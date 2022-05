Death Stranding 2 è in sviluppo e lo conferma Norman Reedus (Di domenica 22 maggio 2022) Negli scorsi giorni, in un’intervista del noto giornale Leo, Norman Reedus ha confermato di essere al lavoro su Death Stranding 2, oltre ad aver divulgato alcuni dettagli sul come ha conosciuto Hideo Kojima Death Stranding è stato indubitabilmente uno dei migliori giochi del 2019, piaccia o non piaccia il genere. L’uscita della sua versione Director’s Cut su PlayStation 5 ci ha fatto riprovare quel brivido indiscusso, e ve ne abbiamo anche parlato in una più che dettagliata recensione (la trovate qui!). Hideo Kojima, però, non ha mai confermato né smentito l’esistenza di un sequel diretto della storia di Sam Porter Bridges, mentre a parlarne a più riprese è stato proprio Norman Reedus, l’attore che ha dato vita ... Leggi su tuttotek (Di domenica 22 maggio 2022) Negli scorsi giorni, in un’intervista del noto giornale Leo,hato di essere al lavoro su2, oltre ad aver divulgato alcuni dettagli sul come ha conosciuto Hideo Kojimaè stato indubitabilmente uno dei migliori giochi del 2019, piaccia o non piaccia il genere. L’uscita della sua versione Director’s Cut su PlayStation 5 ci ha fatto riprovare quel brivido indiscusso, e ve ne abbiamo anche parlato in una più che dettagliata recensione (la trovate qui!). Hideo Kojima, però, non ha maito né smentito l’esistenza di un sequel diretto della storia di Sam Porter Bridges, mentre a parlarne a più riprese è stato proprio, l’attore che ha dato vita ...

