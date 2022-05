**Calcio: Lupi, 'campioni, ha vinto il collettivo'** (Di domenica 22 maggio 2022) Milano, 22 mag. (Adnkronos) - "campioni di italia! Sono molto soddisfatto. Quando non c'è un Maradona c'è il collettivo e ha vinto il collettivo del Milan". Così Maurizio Lupi, il leader di Noi con l'Italia, raggiunto dall'Adnkronos mentre si trova allo stadio, a Reggio Emilia, ad assistere alla premiazione del Milan campione d'Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Milano, 22 mag. (Adnkronos) - "di italia! Sono molto soddisfatto. Quando non c'è un Maradona c'è ile haildel Milan". Così Maurizio, il leader di Noi con l'Italia, raggiunto dall'Adnkronos mentre si trova allo stadio, a Reggio Emilia, ad assistere alla premiazione del Milan campione d'Italia.

