"Una tragedia". Silvia e Ugo, morti prima del concerto di Vasco. Schianto fatale, lasciano 3 figlie piccole (Di sabato 21 maggio 2022) Tragico incidente lungo la strada verso il concerto di Vasco Rossi. A perdere la vita la coppia di coniugi, Silvia Ruscelli e Ugo Beltrami, lui geometra, lei medico, genitori di tre figlie piccole. La coppia, partita da Sarsina, si stava recanto a Trento in moto quando è andata incontro a un terribile destino. "E' una tragedia immane – le parole del vice sindaco di Sarsina Gianluca Suzzi alla stampa locale – tutti in paese li conoscevano. Una famiglia modello con tre bambine che frequentano le scuole elementari e medie. Erano sempre disponibili e gentili con tutti, persone molto attive nella parrocchia". Silvia Ruscelli aveva 47 anni ed era una stimata oncologa dell'Irst di Meldola. Il marito, Ugo Beltrami, aveva 49 anni e lavorava al Comune di Mercato ...

