Sfonda la barriera sulla pista dell' aeroporto e cade in mare Assurdo | chi c' era alla guida

(Di sabato 21 maggio 2022)laincon l'auto di servizio: così è morto un dipendente, Sergei Robbiano, 50 anni. E' successo all'Cristoforo Colombo di Genova intorno all'unaa scorsa notte. La tragedia sarebbe avvenuta durante un'ispezione di routinedi volo numero 10. I sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco, con la collaborazionea capitaneria, avrebbero poi localizzato il mezzo ed estratto il corpo dvettura. A quel punto, però, per l'uomo non c'era già più nulla da fare. L', come riporta Leggo, ha ripreso la normale operatività al termine ...

