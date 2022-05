Roland Garros, si parte: tocca subito a Fognini. primo giorno con Zverev e Alcaraz (Di sabato 21 maggio 2022) Fabio Fognini potrebbe essere in campo contro Alexei Popyrin mentre la sua Inter si giocherà le ultime chance di scudetto. Non per forza un male, con le attenzioni tutte rivolte al tennis in una ... Leggi su gazzetta (Di sabato 21 maggio 2022) Fabiopotrebbe essere in campo contro Alexei Popyrin mentre la sua Inter si giocherà le ultime chance di scudetto. Non per forza un male, con le attenzioni tutte rivolte al tennis in una ...

Advertising

WeAreTennisITA : DJOKOVIC VI ?? Novak vince il 1° torneo del 2022 a Roma, dove trionfa per la sesta volta battendo Tsitsipas per 6-0… - gigibet365 : RT @FedericoSaltato: Sto iniziando veramente a stare male ragazzi, stavolta per davvero niente scherzi. Ho mal di stomaco dall’ansia. Doma… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #RolandGarros, domani si parte: tocca subito a Fognini. primo giorno con Zverev e Alcaraz - infoitsport : Roland Garros, sotto indagine un match delle qualificazioni - Gazzetta_it : #RolandGarros, domani si parte: tocca subito a Fognini. primo giorno con Zverev e Alcaraz -