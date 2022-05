Pisa-Benevento 1-0, Caserta affranto: “I ragazzi piangono, c’è tanta amarezza” (Di sabato 21 maggio 2022) “Speravo in un finale diverso, il calcio sappiamo è anche questo. Dispiace perché i ragazzi hanno dato tutto e non posso rimproverargli nulla. Il rammarico non è tanto per questa partita, ma più per il finale di campionato”. Lo ha detto l’allenatore del Benevento, Fabio Caserta, dopo l’eliminazione ai playoff in semifinale contro il Pisa: “E’ un peccato, ho visto tanti ragazzi piangere, ci tenevano a continuare questi playoff in cui hanno dato l’anima. C’è amarezza. Credevamo tanto in un ritorno in Serie A, abbiamo fatto di tutto ma purtroppo non è bastato”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) “Speravo in un finale diverso, il calcio sappiamo è anche questo. Dispiace perché ihanno dato tutto e non posso rimproverargli nulla. Il rammarico non è tanto per questa partita, ma più per il finale di campionato”. Lo ha detto l’allenatore del, Fabio, dopo l’eliminazione ai playoff in semifinale contro il: “E’ un peccato, ho visto tantipiangere, ci tenevano a continuare questi playoff in cui hanno dato l’anima. C’è. Credevamo tanto in un ritorno in Serie A, abbiamo fatto di tutto ma purtroppo non è bastato”. SportFace.

