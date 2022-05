“Il countdown è iniziato” Il Volo e l’annuncio del secolo: italiani in delirio – FOTO (Di sabato 21 maggio 2022) Il Volo condivide sui social un annuncio molto importante e tanto atteso da tutti i fan, una notizia che viene salutata con grande gioia. Ancora giovanissimi, ma con una carriera… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 21 maggio 2022) Ilcondivide sui social un annuncio molto importante e tanto atteso da tutti i fan, una notizia che viene salutata con grande gioia. Ancora giovanissimi, ma con una carriera… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

umile74641251 : Ho iniziato il countdown. - deboriglia : Baru tranquillo è da quando è iniziato il programma che facciamo il countdown per vederti. #jeru - ilvolo_Madrid : RT @AdoptadaBarone: ilvolo: Ciao ragazzi, IL COUNTDOWN È INIZIATO! Il tour italiano sta per partire e finalmente tra poco potremo vedervi… - IlVoloSvizzera : Posted @withregram • @barone_piero Ciao Ragazzi, IL COUNTDOWN E’ INIZIATO! Il tour italiano sta per partire e final… - AdoptadaBarone : ilvolo: Ciao ragazzi, IL COUNTDOWN È INIZIATO! Il tour italiano sta per partire e finalmente tra poco potremo ved… -