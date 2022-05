Giro d’Italia 2022, classifica generale aggiornata dopo quattordicesima tappa: Carapaz in rosa, sale Nibali (Di sabato 21 maggio 2022) La classifica generale del Giro d’Italia 2022 aggiornata dopo la quattordicesima tappa, la Santena-Torino di 147 cholometri. Richard Carapaz è la nuova maglia rosa, al termine di una frazione davvero spettacolare che ha visto grande lotta per i big della generale. Juanpe Lopez cede nel finale con orgoglio, mentre in casa Italia si registra il balzo in avanti di Domenico Pozzovivo e Vincenzo Nibali, che se l’è giocata alla pari con i migliori in salita. L’ORDINE DI ARRIVO RIVIVI IL LIVE DELLA tappa LE CLASSIFICHE classifica generale MAGLIA rosa Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Ladella, la Santena-Torino di 147 cholometri. Richardè la nuova maglia, al termine di una frazione davvero spettacolare che ha visto grande lotta per i big della. Juanpe Lopez cede nel finale con orgoglio, mentre in casa Italia si registra il balzo in avanti di Domenico Pozzovivo e Vincenzo, che se l’è giocata alla pari con i migliori in salita. L’ORDINE DI ARRIVO RIVIVI IL LIVE DELLALE CLASSIFICHEMAGLIARichard(Ineos Grenadiers) ...

